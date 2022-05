Johanna San Miguel niega Twitter donde se publicó bochornoso video [VIDEO]

La actriz y ex conductora de ‘Esto Es Guerra’, Johanna San Miguel, reapareció en la red social Twitter por tan solo 20 minutos a través de un video que paralizó dicha red social

En las imágenes se le puede ver a Johanna San Miguel tirada en su cama, cansada tras varias horas de trabajo, pero sobre todo sin nada de maquillaje.

Además se le escucha decir que son más de las once de la noche y debe dormir ya que al día siguiente tendrá ocho horas de ensayo, pues al parecer, se prepara con fuerza para retomar su carrera actoral.

Sin embargo, tras esta difusión, Johanna San Miguel salió al frente para aclarar que no tiene Twitter, por lo que descartó la publicación de ese video en dicha red social.









Hola chicas y chicos!Buen día!!YO NO TENGO TWITTER!!!!!!EL TWITTER Q USAN A MI NOMBRE ES FALSO.Los vídeos que cuelgo...

Posted by Johanna San Miguel Dammert Oficial on jueves, 17 de marzo de 2016

“Hola chicas y chicos, buen día. YO NO TENGO TWITTER. El Twitter que usan con mi nombre es falso. Los videos que les cuelgo a ustedes son hechos con mucho amor. Son para ustedes en mi día a día… Regresando de mis ensayos, cansada pero feliz. Sería paja que algunas personas no tergiversen las cosas ¿No? Pero en fin. Besos miles, los quiero mucho, Johanna”, escribió la ex conductora de Esto Es Guerra.

