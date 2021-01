Haciendo gala de su apelativo “mamá leona”, la conductora de ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel sacó cara por su hija de cariño Angie Arizaga y advirtió a su actual pareja Jota Benz que la trate de forma maravillosa.

Así lo dijo en un enlace en vivo para el programa ‘En boca de todos’, donde Angie y Jota también estaban como invitados. Aunque aclaró que el respeto debe venir de ambas parte.

“A Angie yo la adoro para mí son como mis hijos, siempre lo digo, es más cuando a veces nos hemos encontrado en el gimnasio es: ‘Hija, mami’. Esa es la relación que tenemos y por eso es que hay ese cariño tan especial con los guerreros”, dijo Johanna San Miguel.

ZONA POPULAR | Johanna San Miguel advierte Jota Benz

“A Jota no tenía la oportunidad de conocerlo, lo vi ayer, me parece lo máximo que esté con Angie y espero que así como Angie es una chica dulce de un corazón noble porque ella es así, la trate maravilloso porque es lo que ella se merece. Y de igual manera para ambos lado, que ambos se respeten”, agregó la conductora desde su hogar.

Johanna San Miguel aprovechó el momento para desear a la pareja todo lo mejor. “Espero que ese amor que tengan sea hermosa. Y si por a o b no prospera, terminen como amigos y bien”.

De inmediato, Jota Benz intervino y respondió a Johanna San Miguel: “No habrá a o b motivos... No me interesa mirar hacia otro lado, quiero crecer con ella y nada más”.

TE PUEDE INTERESAR