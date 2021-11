Johanna San Miguel, presentadora de “Esto es guerra”, enfureció con los conductores de “Guerreros Puerto Rico”, José Figueroa y Diane Ferrer, por dejar entrever que la producción de EEG hacen trampa para que ganen.

Tras esta acusación, la conductora no se quedó callada y perdió los papeles al momento de responder: “¿Dudas de la producción de ‘Esto es guerra’? ¿Dudas de los peruanos? Contéstame sí o no porque lo que están haciendo es desagradable. No puedes lanzar una acusación de ese calibre”.

José Figueroa siguió con su postura y recalcó que la producción de “Esto es guerra” hará todo lo posible para que el equipo peruano gane: “Van hacer lo que sea necesario (para ganar)”.

El conductor Gian Piero Díaz no se quedó callado y defendió a su equipo de producción con un tajante mensaje.

“Definitivamente no nos conoces. Si ustedes conocieran lo que nosotros pasamos en México (donde ‘Esto es guerra’ perdió), sería distinto tu forma de pensar porque nosotros la pasamos verde ahí (en el país azteca). Lo que nosotros pensamos es que teníamos que hacer totalmente lo contrario (en ‘Esto es guerra’)”, sentenció el actor.

