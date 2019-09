El cantante de cumbia, John Kelvin, fue ampayado por las cámaras de Válgame Dios junto a una bella y conocida modelo.

Se trata de la modelo Giuliana Barrios, con quien John Kelvin se fue de fiesta a una discoteca.

Previamente, John Kelvin y Giuliana Barrios estuvieron en la fiesta de un amigo y luego se fueron juntos al local.

Al ver las imágenes, John Kelvin señaló que Giuliana Barrios es solo su amiga.

“Giuliana es mi amiga de tiempo, coincidimos en una reunión y nos fuimos en mancha con 20 personas. No he hecho nada malo, he salido con mis amigos”, dijo el cantante sobre las recientes imágenes.

Como se recuerda, hace solo 10 meses, John Kelvin fue captado tocando a una jovencita dentro de una discoteca, pese a estar casado con la cubana Dalia Durán.