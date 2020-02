El cantante peruano John Kelvin alista una gira por Italia, donde presentará su show a la comunidad peruana. Sin embargo, expresó su preocupación los nuevos casos de contagio de coronavirus en dicho país.

Como se sabe, en Italia se han registrado 374 casos y 12 muertos. Es el territorio más tocado de Europa y se ha convertido en una plataforma de difusión por el continente, donde muchos de los casos registrados en otros países son de personas que recientemente viajaron a las zonas del norte, las más afectadas.

“La otra semana estoy viajando a Italia y España. Me enteré que hoy llegó el coronavirus a Milán y yo tengo un show allá. Creo que hay un tema allí con la gente del Gobierno, recién me voy a informar. Espero que no sea algo más grave, yo igual iré a mi gira, pero sí me voy a informar respecto a lo que está pasando. He visto que ha llegado a Brasil... es increíble como algo de tan lejos se puede expadir tan rápido”, comentó a diario Ojo.

“Voy a informarme más del coronavirus, espero que no llegue a nuestro país”; agregó.

Bajó 20 kilos

De otro lado, el cantante habló de su operación de manga gástrica, con lo cual perdió más de 20 kilos.

“Ha sido un cambio para mi, para bien. La gente sufre por obesidad, yo hoy en día he comprado salud, vida, sin salud no puede hacer nada...”

[Video: Bryan Paredes]

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán y su hijo miran “La Foquita: El 10 de la calle”. (Video: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR