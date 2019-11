Un duro momento es el que está atravesando el cantante de cumbia Pedro Loli, tras el ‘ampay’ que puso al descubierto su infidelidad frente a la madre de su hijo recién nacido, Fiorella Mendez.

A pesar de esto, su amigo, John Kelvin, salió en defensa del artista, pidiéndole a Fiorella que le de otra oportunidad al ganador de “El dúo perfecto”.

“Depende de lo que ella quiera para su familia. Si la quiere conservar y es una mujer inteligente, debería darle una oportunidad, todo depende de ella. En mi caso, yo sí he perdonado infidelidades”, expresó a El Popular.

Asimismo, comentó que pese a todos los malos entendidos que ha tenido en la televisión y que pusieron en tela de juicio su veracidad como persona, él se lleva muy bien con la madre de sus hijos, con quien estuvo casado varios años.

“En mi caso, yo me considero una persona sincera, no me gusta vivir de fantasías, si ya no hay amor tienes que decirle a tu pareja y terminar en los mejores términos, pero mientras sigas con tu relación, respétala y no hagas lo que no quieres que te hagan”, expresó el cantante.