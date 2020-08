John Kelvin se quiebra en vivo tras nuevas imágenes de su accidente [VIDEO]

Tras el fuerte accidente protagonizado por el cantante de cumbia John Kelvin el pasado fin de semana en el distrito de Magdalena del Mar, por fin salió el resultado del dosaje etílico, el mismo que dio como resultado 0.4, límite permitido para poder manejar.

En entrevista en "Amor, Amor, Amor", John Kelvin asumió la responsabilidad del accidente debido al cansancio. "Yo asumo mi falta, mi falta es haber estado en el volante y haberme quedado dormido, podía haber sido peor, me ganó el cansancio, el cuerpo me ganó, estoy en falta y estaba nervioso", dijo.

Sobre su reacción minutos después del accidente, cuando se le ve cerca a los policías en actitud sospechosa, el cantante de cumbia explicó que nunca quiso huir de la justicia y que era la situación del momento. "Fue un lapsus brutus, nunca he sido detenido por la policía, nunca me he caracterizado por hacer este tipo de escándalos. Lo mio es cantar, hacer eventos y sí me afecta esta parte. He estado ido, nervioso y agradezco a la policía y yo quería ir al hospital a una posta urgente".

De pronto, John Kelvin se quebró debido a los comentarios mal intencionados de la prensa y dijo que hoy continúa con vida por un "milagro". "Si yo estoy acá es porque un milagro que esté aquí, yo soy la columna vertebral de mi familia. Ahorita la noticia sería "Velando a John Kelvin" y mí sí me da cólera que vendan la noticia de una manera que no es. Ahorita no estaría acá".

SOLO TOMÓ UN VASO DE CERVEZA

John Kelvin dejó en claro que no estaba en estado de ebriedad y que "me venció el sueño". "La Policía estuvo conmigo en todo momento porque estaba desesperado", dijo llorando el cantante de cumbia.

Además, dejó en claro que no estaba borracho cuando se chocó su camioneta contra la sede del Puericultorio Pérez Araníbar en el distrito de Magdalena del Mar.

