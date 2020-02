El cantante John Kelvin aprovechó la situación para referirse sobre su compañero de género musical, Christian Domínguez, quien viene estando en el ojo de la tormenta por su historial amoroso.

Y es que recordemos que el exchico reality actualmente mantiene una relación con Pamela Franco, a quien no duda de llenar de detalles románticos como dedicarle canciones o darle regalos.

“Lo más importante es el detalle que ha tenido hacia su pareja, nadie puede dudar que es bonito y romántico... pero él tiene que ver y escuchar el video para que diga si está entonado y afinado”, manifestó.

Asimismo, Kelvin asegura que la expareja de Isabel Acevedo, no estaría tomando en serio su carrera musical.

“Él está desafinado y desentonado en esa canción (la del video). Todo cantante que se dedica a la música sabe cuál es su registro vocal y él (Christian) no es un principiante, porque tiene años en el mundo de la música. Por eso, el público lo critica. Si él se dedica a la música profesionalmente, no lo está tomando como tal”, expresó John.

Cabe recalcar que Christian ha sido criticado por dedicarle una conocida canción a su pareja Pamela, mismo single que habría interpretado a su ex Vania Bludau cuando ambos estaban en Combate.

“Debería tener otras canciones, hay tantas canciones hermosas. Me quedé sorprendido que a todas les canta la misma canción. No puede ser así porque cada una tiene una historia distinta y son amores diferentes. ¡Cómo le va a cantar lo mismo a todas! No seas malo pues”, afirmó John Kelvin.

