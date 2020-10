Dalia Durán, esposa de John Kelvin declaró en exclusiva para el programa “Modo Espectáculos”, donde fue muy tajante con su decisión de separarse definitivamente del cantante.

“Yo creo que las cosas han sido bien claras, las cosas que han pasado públicamente. Le he dado muchísimas oportunidades, no cuidó a su familia, no me cuidó a mi, no cuida a su esposa. Nosotros nos llevamos bien como papás, nada más”, comenzó diciendo.

Y es que la cubana asegura que no hay posibilidad alguna que ellos retomen su relación, pues debido a los constantes errores del cumbiambero, el respeto como pareja ya se perdió hace bastante tiempo.

“Yo no deseo tener relación alguna con John, no hay oportunidad de ningún tipo, al menos de mi parte no hay. Yo ya conversé con él y hay cosas que se tienen que respetar. Él lo sabe, lo tiene claro y es de las personas que él mismo llora y se da golpes en el pecho como dice. Ya más oportunidad que vivir bajo la misma casa, no le puedo dar”, agregó.

“Muchas veces me ha llorado. No pretendo retomar relación alguna, él a mi me ha lastimado mucho públicamente y eso no se va de la noche a la mañana, pero tampoco le guardo rencor. Él no puede verme más como mujer... El respeto hace tiempo que ya se perdió”, finalizó.

Dalia Durán anuncia separación definitiva de John Kelvin - Ojo

TE PUEDE INTERESAR