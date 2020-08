John Kelvin admitió que está viviendo un momento muy difícil en Japón por no poder regresar al Perú pues el Gobierno, después de seis meses, todavía no abre las fronteras.

“He tenido muchos momentos muy difíciles”, dijo el cantante de cumbia en el programa “América Hoy”.

John Kelvin reveló que aunque se encuentra con su hermano en Japón, extraña mucho a sus hijos.

Al hablar de ellos, John Kelvin rompió en llanto y contó que siente que le han “arrancado” el corazón:

“Extraño mucho a mis hijos, demasiado. Es como que me arrancaran el corazón, es demasiado, es muy fuerte. Nunca sentí tanta depresión, nunca sentí la ausencia de no besarlos, de no abrazarlos, de no tocarlos, no echarlos a dormir en sus camas, no jugar con ellos”, señaló entre lágrimas.

Por su parte, el programa lo sorprendió al realizar un enlace con sus hijos mayores.

John Kelvin llora - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Dr. Elmer Huerta recibió la primera dosis de la vacuna de Moderna

ELMER HUERTA - OJO

TE PUEDE INTERESAR