El cantante de cumbia, John Kelvin, habló luego de las imágenes en las que fue ampayado junto a la modelo Giuliana Barrios y sorprendió a más de uno con las declaraciones que hizo sobre su matrimonio con la cubana Dalia Durán, con quien se casó hace unos meses.

Cuando fue consultado sobre su situación sentimental, John Kelvin dejó en shock a más de uno al revelar que es un “tema complicado”.

“Es un tema complicado. Con la mamá de mis hijos, nosotros hemos llegado a un acuerdo de llevar una relación bien. ¿Por qué tengo que hacerlo público? Yo creo que en su momento lo hablaré”, dijo.

Sobre la cubana Dalia Durán solo tuvo palabras de agradecimiento pues es la madre de sus hijos.

“Yo a ella la quiero mucho, son 11 años que compartí, yo me llevo súper bien con ella y será de por vida, y no quiero aclarar más a fondo porque quedamos (en no hablar)”, refirió.