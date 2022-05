La batalla legal que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard, quienes se acusan mutuamente de difamación, está dejando ver los episodios llenos de violencia que vivieron cuando estuvieron casados. Si bien, los testimonios, revelando los detalles, se vuelven cada vez más fuertes, al final el jurado será el que emita su veredicto; por ello, muchas personas se preguntan qué pasará con ambas estrellas, más allá de que uno salga ganando y el otro no.

Como se recuerda, el juicio por difamación, que comenzó el pasado 11 de abril, lo inició el protagonista de “Piratas del Caribe” contra su exesposa, luego de que esta escribió, en 2018, un artículo para el diario The Washington Post, en el que se definía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”, y aunque no nombró al actor, todos entendieron que se trataba de él.

Según el histrión, a raíz de las acusaciones perdió muchos proyectos y vio su vida afectada, por lo que demandó a la actriz por US$ 50 millones. Heard no se quedó de brazos cruzados y lo contrademandó por US$ 100 millones bajo el argumento de que su exesposo impulsó una campaña de difamación en su contra.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que ellos se enfrentan ante la justicia, pues en el juicio de 2020 en Londres, en la que Deep perdió, la actriz de “Aquaman” acudió solo en calidad de testigo por la acusación que hizo él en contra del diario británico The Sun por haberlo calificado como “maltratador de esposas”.

Johnny Depp y Amber Heard han vivido un matrimonio lleno de violencia, desde acaloradas discusiones hasta agresiones físicas mutuas, que ambos niegan (Foto: AFP)

TRAS EL FINAL DEL JUICIO, ¿QUÉ PASARÁ CON JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD?

Desde hace unas semanas, la atención del mundo está puesta en el enfrentamiento legal entre Johnny Depp y Amber Heard, quienes intentan recuperar, cada cual por su lado, la reputación que han perdido y como no podía ser de otra forma, de por medio hay sumas exorbitantes de dinero.

Pero esto va más allá, ya que una vez que el jurado emita su veredicto, la vida de Johnny Depp y Amber Heard no volverá a ser la misma, así uno salga ganador y el otro no, ya que afectará sus carreras, pues probablemente algunos productores preferirán mantenerse alejados de ambas estrellas para evitar polémica, de acuerdo con un artículo de Entertainment Weekly.

Para la Dra. Jill Huntley Taylor, analista legal y directora ejecutiva de Taylor Trial Consulting, una firma consultora de jurados y estrategia de juicios para casos civiles y penales, quien fue consultada por dicho medio: “No importa quién gane, realmente no hay ganadores. Este es un caso de una relación tóxica y nadie sale ileso, independientemente de si el dinero cambia de manos”, detalló.

Por su parte, el Dr. Ziv Cohen, psiquiatra y médico jefe de Principium Psychiatry, señala que el caso es muy complejo que es difícil predecir un resultado, pero “parece que Depp hasta ahora ha logrado argumentar que la relación era tóxica y que, de hecho, es posible que no haya abusado de Heard”.

El actor estadounidense Johnny Depp llegando al Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 13 de abril de 2022; y la actriz Amber Heard saliendo del mismo recinto el 11 de abril de 2022 (Foto: Samuel Corum / AFP)

¿POR QUÉ ES EL JUICIO ENTRE JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD ES EN VIRGINIA?

El juicio por difamación que presentó Johnny Depp contra Amber Heard se realiza en Virginia porque el artículo publicado, en 2018, en Washington Post tiene sus servidores informáticos para su edición en línea en Fairfax, Virginia.

Tras conocer el lugar donde se llevaría el juicio, la defensa de la actriz intentó que el caso sea en un juzgado de California, pero este fue desestimado, precisó el mismo medio.