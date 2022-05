El nombre de Johnny Depp ha atraído la atención de los medios y del público general en los últimos días. Esto, gracias a su polémico juicio contra su ex pareja, la actriz Amber Heard. Durante la batalla legal, ambos han hecho públicas sus acusaciones mutuas de abuso doméstico. De esta manera, se han generado múltiples conversaciones a través de las redes sociales.

MÁS INFORMACIÓN: Audio revela la razón por la que Johnny Depp no mira a los ojos a Amber Heard en el juicio

En este contexto, se ha recordado a otra ex novia del actor: la supermodelo Kate Moss. Como se sabe, hace unos años Amber la mencionó como víctima de un supuesto episodio de violencia por parte de Johnny. Ahora la británica decidió brindar su testimonio y contar toda su verdad.

A continuación, conoce qué dijo Kate Moss acerca del famoso incidente de la escalera en el juicio de Depp vs. Heard.

EL EPISODIO DE LAS ESCALERAS

En el 2015, durante su juicio contra Johnny Depp, Amber Heard dijo sentirse relacionada con Kate Moss. Esto, debido a que había escuchado que el actor agredió a la modelo cuando fueron pareja. La artista, así, describió una pelea que supuestamente ocurrió entre Depp y la británica.

“Recordé la información que había escuchado sobre que él empujó a una exnovia, creo que era Kate Moss, por las escaleras (...) Ella estaba tratando de hacer que Johnny se detuviera. Estaba de espaldas a la escalera y Johnny se balancea hacia ella. No lo dudo ni un segundo, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras”, narró la actriz.

Con este antecedente, la supermodelo ha sido invitada a declarar por los abogados del intérprete de Jack Sparrow.

EL TESTIMONIO DE KATE MOSS

Este 25 de mayo de 2022, Kate Moss participó en el juicio a través de una videoconferencia y explicó lo que realmente sucedió en ese famoso incidente. El encargado de interrogarla fue Benjamin Chew, uno de los integrantes del equipo legal de Depp, quien pidió que aclarara ese incidente en Jamaica.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, contó Moss al jurado que se encontraba en el tribunal de Fairfax, Virginia.

LA REACCIÓN DE JOHNNY DEPP

Inmediatamente, la británica narró qué hizo el actor frente a esta situación. Así, contó que este se mostró preocupado y le prestó inmediata ayuda.

“Él vino corriendo a ayudarme, me llevó a mi habitación y buscó atención médica para mí”, declaró la supermodelo.

Al ser consultada sobre si alguna vez el intérprete la tiró de las escaleras, ella respondió tajante: “No. Él nunca me empujó ni me tiró por ningunas escaleras”.

El testimonio de Moss solo duró 5 minutos, tiempo en el que dejó claro que no tuvo ninguna experiencia de violencia durante su relación con Johnny Depp. De esta manera, la declaración de Amber Heard sobre este incidente resultaría ser completamente falsa.

La modelo señaló que el actor nunca la agredió (Foto: Imdb)

LA RELACIÓN ENTRE KATE MOSS Y JOHNNY DEPP

Johnny Depp y Kate Moss fueron una de las parejas más polémicas de la década de los 90′s. Entre 1994 y 1998, ambos vivieron un romance que era continuamente seguido por los medios de comunicación. Curiosamente, los dos se encontraban en el punto más alto de sus respectivas carreras.

Pese a su separación, se sabe que ambos se guardan cariño. Hace unos años, por ejemplo, la británica compartió algunos de los momentos que vivió con el artista y contó que le había costado mucho superar su ruptura.

“No hay nadie que me haya cuidado tan bien como Johnny lo hizo, y eso es algo que eché de menos después. Cuando rompimos perdí a la única persona en quien podía confiar”, puntualizó durante una entrevista para Vanity Fair,