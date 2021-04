Jonatan Maicelo utilizó sus redes sociales para criticar duramente el Gobierno de Francisco Sagasti. El boxeador se mostró en contra de la cuarentena impuesta por las autoridades.

Mediante su cuenta de Facebook, el deportista escribió un contundente mensaje junto con una polémica fotografía donde se le ve posando junto a varios niños sin mascarillas e irrespetando los protocolos de bioseguridad ante el Covid-19.

“Nos encierran como jugando por Semana Santa. Alcalde o gobernador regional, ¿y el deporte pa’ cuándo? Seguro varios van a criticar por la foto, critiquen a este gobierno de m... que compra las vacunas más caras y malas pa’ con... Nos encierran, ya la gente ni ca... ya que no come”, se lee en su publicación.

Debido a la ola de críticas que recibió el post, Maicelo decidió pronunciarse de nuevo y responderle con todo a sus detractores. “Vayan a jo... al viceministro de salud. Dejen trabajar, no pongan más 40tena y no sean huev... , ¿me llaman ignorante? Ustedes lo son porque no tienen conciencia de lo que hacen de nuestro país”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Samuel Suárez habla de Jazmín Pinedo y Gino Assereto

Samuel Suárez habla de Jazmín Pinedo y Gino Assereto - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR