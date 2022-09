Jonathan Lipnicki es un actor norteamericano que hizo su debut el cine en 1996 y se caracterizó por protagonizar películas muy atractivas que se convirtieron en las preferidas del público. Sin embargo, luego de más de dos décadas muchos se preguntan respecto a cuál fue el motivo de su alejamiento del séptimo arte tras “Stuart Little” y “Jerry Maguire”.

La carrera en el cine de Jonathan Lipnicki inició en 1996 y una de sus últimas participaciones fue en el filme “Altitude” estrenado en el 2017. Pero a mediados de los años 90 su fama y popularidad incrementaron considerablemente al ser parte de películas que se volvieron un clásico del séptimo arte.

Entre ellas se encuentran “Doctor Dolittle” (1998), “Stuart Little” (1999), “El pequeño vampiro” (2000) y “Stuart Little 2″ (2002), producciones que lograron ser las más taquilleras en su época.

A pesar que Jonathan Lipnicki ha continuando participando en producciones de televisión y algunas películas hasta el 2017, fue a partir del 2005 cuando muchos de sus seguidores y fanáticos vieron al actor alejarse lentamente de las pantallas.

Ante ello, fue el propio actor quién reveló los motivos de su alejamiento del mundo de la actuación. Su confesión ha sorprendido a muchos.

Jonathan William Lipnicki en la película "Stuart Little" (Foto: Getty Images)

JONATHAN LIPNICKI Y SU ALEJAMIENTO DE LA ACTUACIÓN

Jonathan Lipnicki logró convertirse en un actor muy reconocido internacionalmente y sus diferentes personajes se quedaron en la memoria del público; sin embargo, el artista norteamericano decidió dejar atrás su exitosa carrera de la actuación.

En una entrevista con el portal Slash Film, el actor reveló el verdadero motivo que por el que se alejó de las pantallas.

En ese sentido, dijo que al inicio de su carrera era algo interesante. “Simplemente estaba arraigado en mí y siempre fue mi elección. Mis padres, después de cada proyecto, me preguntaban si quería seguir haciéndolo. Y la respuesta siempre fue sí”, expresó.

Pero luego precisó en qué momento decidió alejarse de la actuación. “No trabajé durante mucho y la gente siempre enmarca eso como, ‘Oh, fui a la escuela secundaria’ y todo eso (...) Me tomé un tiempo libre (alejamiento de la actuación), en el sentido de que no era la única prioridad que tenía y soy honesto, fue porque no era un buen actor”, indicó.

Jonathan Lipnicki en la película "El pequeño vampiro" (Foto: Jonathan Lipnicki/Instagram)

RECIBIÓ CLASES DE ACTUACIÓN

El actor sostuvo que al terminar la escuela secundaria decidió seguir clases de actuación y lo hizo con un grupo de jóvenes que eran principiantes.

“Nunca había hecho teatro cuando era niño, así que empecé a hacer teatro. Siempre me encantó, pero encontré un nuevo y renovado tipo de amor por él. Y realmente es, creo, el mejor trabajo del mundo cuando tienes el placer de hacerlo”, anotó.

¿QUIÉN ES JONATHAN LIPNICKI?

Jonathan William Lipnicki nació el 22 de octubre de 1990 en la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Sus padres son Rhonda Rosen y Joseph Lipnicki. El actor creció junto a su hermana mayor llamada Alexis.

Jonathan Lipnicki incursionó en el mundo del cine cuando tenía 6 años de edad. Por aquella época protagonizó la película “Jerry Maguire” interpretando a Ray Boyd.

Asimismo, luego seguirían varios films como “Doctor Dolittle”, “Stuart Little”, “El pequeño vampiro”, “Like Mike”, entre otros.

Según Wikipedia, el actor es el portavoz internacional de Quiropráctica Pediátrica Infantil.

Así luce Jonathan Lipnicki en la actualidad (Foto:Jonathan Lipnicki/Instagram)

FICHA PERSONAL DE JONATHAN LIPNICKI