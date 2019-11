Tras las declaraciones de el ‘Pantera’ Zegarra en “El Valor de la Verdad”, Jonathan Maicelo se pronunció y no descartó medirse con él en un ring de boxeo, pues está seguro que le ganaría.

“Yo le baño en sangre a ese negrito. Si te niega me voy a reír”, dijo Jonathan Maicelo para las cámaras de “Mujeres al Mando”.

Agregó que la ‘Pantera’ Zegarra debería fijarse más en los problemas legales que actualmente tiene tras el atropello y muerte de Hilaria Alaya, el cual ocurrió con su auto.

“Yo creo que él no es nadie para decir si dejo mal al deportista y boxeador, porque yo soy alguien que ha salido de abajo y me he hecho como empresario, como atleta, sus palabras están de más”.

“Yo creo que tiene un problema legal horita muy feo, donde no te puedes jactar que es ejemplo o no”, agregó Jonathan Maicelo.