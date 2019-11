Jonathan Maicelo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y recordó un difícil episodio durante su vida.

Cuando tenía solo 7 años, su padre lo negó delante de muchas personas. “¿Te negó tu padre al conocerte?”, preguntó Beto Ortiz.

El boxeador contó cómo ocurrió: “Lo que recuerdo es que cuando mi mamá me dice ‘él es tu papá’, pucha él dijo que yo no era su hijo. Delante de mí y lo dijo delante de la gente, me hizo pasar vergüenza, a pesar de ser un niño”.

“Tenía 7, 8 años. Tenía uso de razón (...) Cuando lo conocí no fue tan agradable porque dijo eso delante de la gente, delante de la gente, o sea no le importó el barrio. Luego de eso me llevó a comprar ropa y yo me fue todo avergonzado", explicó Jonathan Maicelo.