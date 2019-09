El conocido actor Jorge Aravena, conocido por sus papeles en las telenovelas “Girasoles para Lucía” y “Una familia con suerte”, contó el drama que se encuentra viviendo, debido a que hace casi dos años no aparece en telenovelas. El reconocido artista afirmó que el motivo sería por la culpa de un alto ejecutivo, quien ha boicoteado su carrera.

En un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, el actor señaló que "alguien con mucho poder en el medio" no deja que consiga un papel en las telenovelas.

"No es porque yo no quiera trabajar, es porque alguien, (obviamente con mucho poder en el medio) se ha encargado que así sean las cosas y se ha dado la tarea de frenar mi carrera por todos lados gracias al poder y contactos que tiene", precisó el actor peruano.

"Carrera que he formado con mucho esfuerzo, responsablemente, "sin apadrinaje", con respeto, dedicación, sin escándalos para llamar la atención, en varias ocasiones con mucho sacrificio", añadió el actor de 49 años.

Del mismo modo, afirmó que desde sin aviso previo, deciden sacarlo. “Lamentablemente para esta persona, también conozco gente en el medio de varias empresas, que me han dicho, (en ciertos casos) que recibieron la orden de sacarme del proyecto”, se lee en la descripción.

Finalmente, el actor afirmó que no se quedará con los brazos cruzados y buscará ayuda para dar a conocer lo que pasa. “No tengo porque caerle bien a todo el mundo, eso lo sé, pero eso no le da derecho a frenar a alguien, con que no me vea basta”.

Jorge Aravena, quien se mudó con su familia a Venezuela cuando tenía 10 años, inició su carrera en 1992 con la telenovela La loba herida y desde entonces ha participado en más de 20 melodramas en diversos países de Latinoamérica.