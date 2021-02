Jorge Benavides se mostró sorprendido y emocionado luego que su programa “JB en ATV” volviera a liderar el ráting el último sábado. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor cómico se mostró agradecido con sus seguidores.

“Así quedé. Mil, Mil gracias a todos nuestros seguidores por su fiel sintonía. A seguir chambeando duro y parejo. Nos vemos el sábado. Buenaaaaaaaaaaa”, escribió en su red social.

El mensaje fue acompañado con una foto, donde Benavides aparece viendo su celular y haciendo un gesto de asombro. Su post cuenta con más de 34 mil “Me gusta” y en los comentarios sus fanáticos no han dejado de felicitarlo.

“¡Excelente programa! Lo máximo Ambrea, Maskali... todo”, “Lo máximo JB en ATV, que siga la imitación de Ambrea por favor”, “Soy tu fan enamorada... Me encanta lo que haces”, “A seguir con los éxitos”, son algunas reacciones de sus fans.

El imitador afirma que las cifras no lo marean y tiene los pies bien puestos sobre la tierra. “Yo no me ‘jamoneo’ diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente”, dijo al diario Trome.

“No, tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado. Siempre es un riesgo cambiar de canal y empezar de cero, pero creo que el público nos tiene cariño, y en las redes sociales nos lo hacen saber”, añadió JB.

