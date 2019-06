Danny Rosales releva la radical medida tomada por Jorge Benavides tras denuncia contra Yuca

Luego que Clara Seminara denunciara por tocamientos indebidos al popular 'Yuca', el cómico Danny Rosales reveló la radical medida que tomó Jorge Benavides para que no vuelva a ocurrir una situación parecida.

El actor cómico sostuvo primero que no presenció la escena, ya que no se encontraba en el lugar de los hechos, pero sí habló con su compañera. "Para empezar yo no vi, no estuve. Yo llegué cuando Clara había hecho la queja. A mí me dijo 'me ha metido un manazo', a otras personas le dijo 'me ha metido la mano'. Más allá de lo que ha hecho 'Yuca', ya creo que pidió las disculpas del caso", dijo.

Están advertidos

Incluso, Danny Rosales contó que tras la denuncia, Jorge Benavides decidió reunirlos para prohibir el juego de manos entre los trabajadores de 'El wasap de JB'.

"Jorge no miente y no es por ser patero ni porque es mi jefe. Jorge nos reunió y hasta donde yo sé, hubo un precedente con un cómico que no es de mi época que se propasó con una chica y lo botó. Él es 'mano dura'. Es más, Jorge ha prohibido rotundamente que no se jueguen con nadie, con nosotros también hay un límite, con camarógrafos, montaje", sostuvo.

"Siempre lo ha habido, pero ahora lo ha remarcado, lo ha subrayado así tajantemente: 'que el primero que falte el respeto, se va a la calle", agregó. Con esta medida, 'JB' no desea que su equipo vuelva a estar involucrado en un tema similar.