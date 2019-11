El comediante Jorge Benavides se dio un tiempo antes de las grabaciones de su sketch “Yo sí soy” de “El WhatsApp de JB” para responder sobre el motivo de que no se haya juntado con Carlos Álvarez en la última Teletón.

El humorista señaló que no estaba enterado de la posibilidad de hacer un sketch con su colega en dicha campaña.

“Yo viajé en la tarde, pero sí me presenté en la Teletón. Un escrito, memo, nunca llegó a mis manos. (...) No se ha coincidido. ¿Algún problema con él? No, si Carlos ha venido a mi programa un par de veces. Yo lo he invitado. Inclusive hemos hecho un video como jugando. Él ha estado acá conmigo”, dijo Benavides.

Además, JB negó que haya habido un desplante. Por su parte, Carlos Álvarez aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido.