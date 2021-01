Jorge Benavides celebra por fin su pase oficial a ATV, tras haber dejado a Latina TV. Y es que el actor cómico asegura que su salida no fue por la censura al sketch que hizo sobre el presidente Francisco Sagasti.

Durante la conferencia que ofreció luego que ser anunciado como el nuevo ‘jale’, el artista peruano sorprendió a propios y extraños al mencionar un tema relación al área de publicidad de su excasa televisora.

“Yo no me he ido de Latina por esos motivos en especifico (sketch de Francisco Sagasti), es cierto que teníamos problemas con el área de ventas porque ya no sabíamos dónde meter tanta publicidad, el programa era tan exitoso que teníamos media hora de auspiciadores. Más duraba el auspicio que el programa”, comenzó diciendo.

Asimismo, Jorge señaló que fue el mismo Ney Guerrero el que lo contactó para que forme parte de canal 9. “Simplemente se terminó mi contrato y decidimos no renovar. Me contactó Ney Guerrero y me convenció aquí el señor, abusando de la amistad que tenemos de años”, dijo entre risas el cómico.

