Ricardo Mendoza y Jorge Luna siguen ofreciendo su show de ‘Hablando Huevadas’ en un conocido teatro de Lima. Si bien ambos cómicos habían tenido bastante cuidado con lo que decían en sus eventos, nuevamente están en el ojo de la tormenta por parte de sus críticos y ahora son tendencia luego de burlarse de los integrantes de la selección peruana de futsal down, quienes disputaron el mundial de la categoría en la Videna.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza vuelven a ser criticados por cibernautas luego de ofrecer su show.

Y es que mientras Ricardo Mendoza y Jorge Luna hablaban en su show, Luna recordó que en el transcurso del día (día del show) se había cruzado con varias personas que tenían la camiseta de la selección peruana, sin conocer que se estaba disputando el mundial de futsal down en la Videna de San Luis.

“Tenía una ligera sospecha pero luego me di cuenta de que hay una selección peruana de futsal con personas con síndrome de down, yo no se nada de eso, no sigo el fútbol down, no se quiénes son las estrellas, los destacados, los diferentes”, dijo Jorge Luna en pleno show ante sus seguidores.

Dichas declaraciones fueron tomadas con gracia por parte de los espectadores ya que se escuchó la risa de varios asistentes. Asimismo, Ricardo Mendoza trató de evitar que se ‘malentiendan’ las palabras de Luna y agregó: “No, lo peor es que no han entendido el chiste, ha llegado con retraso”, indicó Mendoza ante el público espectador.

Si bien Jorge Luna y Ricardo Mendoza se refirieron directamente a los jugadores de la selección peruana de futsal down, tenían chistes tratándose de referir al tema. El video se ha hecho viral en redes sociales por lo que ambos cómicos vienen recibiendo un sin fin de comentarios negativos ya que se están burlando de jóvenes con síndrome de down que vienen defendiendo a su país en un torneo oficial.