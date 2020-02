Una fuerte denuncia fue la que hizo una joven llamada Lady Riojas, quien asegura que el hermano de la cantante Yahaira, Jorge Plasencia, con quien tiene un bebé de tan solo cuatro meses de nacido, pese a haberlo reconocido, no se hace cargo como padre.

Y es que recordemos que la muchacha indicó que el menor de los Plasencia, le habría dicho que gana un “sueldo mínimo” y que por eso “solo le podía dar 300 soles”.

Frente a estas acusaciones, el hermano de la ‘Reina del Totó’ aprovechó las cámaras de ‘Mujeres al Mando’ para pronunciarse al respecto y defenderse.

“Pregúntale a ella y que demuestre todo. Yo no hablo con ella, yo hablo con su mamá y listo. Yo siempre me he hecho responsable. Yo lo voy a resolver internamente como la otra vez. Yo cumplo con todo”, mencionó Jorge.

Por su parte, la madre del pequeño hijo de ‘Yorch’, no dudó en salir al frente y afirmó que él aún no se comunica con ella para llegar a un acuerdo.

“¿Solucionado? Él habrá solucionado con su sombra, conmigo aún no habla absolutamente nada. Ni se ha acercado a mi casa. Su padre llamó diciendo que quería ver a mi bebé, pero él (Jorge) nada”, escribió Lady.

“Lastimosamente desde que estuve embarazada, yo prácticamente corrí con todos los gastos. Él solo me dio para 4 ecografías en todo ese tiempo y cuando nació, me dio para la primera vacuna porque yo le exigí”, manifestó.

Recordemos que no es la primera vez que Jorge Plasencia se ve envuelto a tema de pensión de alimentos. En el 2018, la madre de su primer hijo, Olenka Mejía, también lo denunció por no cumplir como padre.

Jorge Plasencia acusado de no cumplir como padre - Ojo (Video: Latina)

TE PUEDE INTERESAR