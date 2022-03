El padre de Ethel Pozo, Jorge Pozo, contó su verdad la tarde de este miércoles 3 de marzo en el programa “Amor y Fuego”. El hombre de 66 años contó detalles inéditos de la infancia de su hija con Gisela Valcárcel.

En la entrevista, Jorge Antonio Pozo Ramal contó que en aquellas épocas tenía trabajos que eran totalmente esporádicos, pero aseguró que siempre apoyó económicamente en lo que podía y fue la abuelita Teresa quien veía por la comida de su nieta.

“Yo iba a visitar a mi hija, la he paseado, la he sacado a caminar, a pasear, le he dado su sopita, le he llevado su leche y su pollito que me decía la abuelita”, contó en un principio.

“La abuelita me decía, a la cual le tengo un gran cariño, una señora muy buena. La señora Teresa me decía: ‘tráeme el pollito, una pierna de pollo y un tarrito de leche que es lo principal’ y yo cumplía todos los días”, agregó.

Como se sabe, Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo y expareja de Gisela Valcárcel reapareció tras varios años de ausencia para pedirle a su hija una pensión porque, según él, no goza de una buena situación económica.

