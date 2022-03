Jorge Antonio Pozo Ramal, padre de la hija de Gisela Valcárcel, aprovechó las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para mandar un sentido mensaje a Ethel Pozo. En entrevista exclusiva con Rodrigo González y Gigi Mitre, el sexagenario se dirigió a la conductora de televisión.

“Lo único que le puedo decir a mi hija es que la vida es bella y los años están pasando... Yo quisiera verte, darte un abrazo, un beso... en cualquier momento me puedo ir. Mi último deseo es ese, verte Ethel, verte hija para mi sería lo más hermoso”; dijo Jorge Pozo, de 66 años.

El primer amor de la ‘Señito’, a quien conoció hace más de 40 años, también lanzó una indirecta respecto a la fe católica que tanto profesan Gisela Valcárcel como Ethel Pozo.

“Me dicen que ustedes están muy pegadas a la Iglesia y a Dios... a Dios le gusta el perdón, no le gusta mucho que toquen la puerta y estén predicando, sino que limpien su corazón y perdonen”, sentenció.

Jorge Pozo y su mensaje a Ethel

Ethel responde a su padre biológico Jorge Pozo

Ethel Pozo dio una conferencia este jueves 3 de marzo donde fue consultada por a reciente aparición de su padre biológico Jorge Pozo.

“Todo el Perú sabe que yo he tenido en mi mamá a una mujer que fue padre y madre, todo el mundo lo sabe, felizmente no hay ni qué explicarlo, no es de ahora. Cuando mi mamá no tenía a los 17 años ni para poder comprar un tarro de leche lo hizo sola, la gente lo sabe y ha visto cómo me ha criado. Desde los seis años estoy expuesta en televisión con ‘Alo Gisela y ahora tengo 41, no hay nada que no sepa la gente de mí”, comentó.

