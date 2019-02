​Tommy Portugal revela su verdadero nombre y deja en shock a todos (VIDEO)

El cantante de cumbia, Tommy Portugal, visitó la redacción de Diario Ojo donde anunció sus nuevos proyectos.

Tommy Portugal tiene en sus manos la última producción musical llamada Homenaje a la cumbia 2, la cual sale después de 8 años de la primera edición.

Este Homenaje a la cumbia 2 rinde tributo a músicos del género como Grupo Guinda, Carlos Ramírez y el desaparecido Jhonny Orozco del Grupo Néctar.

“Jhonny Orozco es una gran persona que me ayudó mucho económicamente pues me dio trabajo y me enseñó mucho en el mundo de la cumbia, que lástima que se fue de joven”, señaló.

Sin embargo, otro detalle que llamó la atención es que Tommy Portugal reveló su verdadero nombre, es decir, el que figura en la Reniec.

Tommy Portugal en realidad se llama José Antonio Portugal, como su padre.

“Yo soy José Antonio Portugal, mi papá también se llama José Antonio Portugal pero le dicen Tommy y a mí me decían Tomito y ya cuando fui creciendo le dije a mi mamá: “ya no me digas Tomito dime Tommy por favor”, porque ya me daba roche, mis amigos más cercanos aún me dicen Tomito”, confesó.

