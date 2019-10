El cantante mexicano José José murió hace poco más de un mes y su deceso trajo mucha nostalgia y tristeza entre todos los seguidores de su buena música. Sin embargo, entre su familia, es decir, los hijos de su primer y segundo matrimonio, se inició una disputa desde el primer día que el artista partió.

Ahora, se conoció qué es lo que dice, finalmente, en el testamento del intérprete de "El triste".

En este tiempo se ha especulado mucho sobre quiénes serán los herederos del 'príncipe de la canción'.

Las dos familias de José José, es decir, los Sosa Noreña y los Sosa Salazar han estado en disputa, incluso, antes de la muerte del cantante.

Sin embargo, ya se conoció quién es la heredera universal de José José y es nada menos que su viuda: Sara Salazar, según reveló el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo al conductor, sus fuentes le informaron que, durante la tarde del jueves, encontraron el testamento, en el que declara a su heredera.

Con esta situación, José José habría dejado fuera a sus tres hijos: José Joel, Marysol y Sara Sosa Salazar.

“Me dice que la tarde de ayer encontraron, casualmente. ¡Lotería, aquí está el testamento ya firmado por José! Y, ¿qué creen? Todo es de Sara Salazar”, dijo el presentador.

“Me llegó una información de Miami que se ha encontrado ya el testamento de José José. Lo que me informan de Miami, no lo he visto, se los aclaro, el testamento que se encontró y que todo lo que haya de José José se lo deja a su esposa, Sara Salazar. ¿Cómo lo ves eso si es que llegase a ser verdad?”, cuestionó Infante.

La exrepresentante del cantante y amiga íntima de la familia Noreña,Laura Núñez, respondió así: “tú lo dudas Gus, yo no. Estuvo allá José (en Miami), entonces pues era normal (...) hay que ver de cuándo es el testamento, cuándo fue hecho, cuándo se dictó, cuándo lo firmó. Si estando aquí lo hicieron firmar, imagínate allá solito a mi señor”.

Núñez también agregó que las "Saritas" ya superaron la muerte de José José.

“Sara Sosa está haciendo su vida desde el minuto en que su papá falleció, empezó a dar entrevistas, empezó a salir públicamente, y que bueno que ella supo manejar esta información y se repuso muy rápido. Felicidades y le mandamos un saludo”, señaló.

El cantante José José falleció el pasado 28 de setiembre. (Foto: AP) Eduardo Verdugo | AP

¿Qué hizo Sarita con su papá José José antes de que este falleciera?

“Sarita llegó inesperadamente el primero de febrero al departamento donde vivía su papá, bajo el cuidado de su asistente Laura Núñez y un enfermero. Laura, José Joel y Marysol la recibieron con mucho gusto, sin saber que ella planeaba llevarse a su padre a Miami. Todo lo planeó desde Estados Unidos. Le mintió a mucha gente para conseguir ayuda, y el domingo 4 de febrero les dijo que se llevaría a su papá a Miami, y nadie estuvo de acuerdo”, dijo una fuente a la revista TV Notas.

Se comenta que en esta visita, el cantante firmó unos documentos en los que le cedió las regalías de su música a su hija más pequeña.

“Sarita llevó a un montón de gente: el notario, abogados y hasta escoltas, porque decía que estaban orquestando secuestrar a su papá. (…) también llegaron abogados de Marysol y Laura”, agregó la fuente.