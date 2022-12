El martes 6 de diciembre, la joven Andrea Muñoz se presentó en el set del programa “Magaly TV: La Firme” para hacer público su denuncia contra José María Barraza, hijo del comediante Miguel Barraza.

Muñoz conversó con la conductora Magaly Medina y reveló que el cantante José María la agredió físicamente pese a que ella tiene 8 meses de embarazo, fruto de su tormentosa relación con el músico.

Ante esta situación, el cantante decidió romper su silencio ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” y señaló que sí fue infiel, pero que no agredió a Andrea.

“A mí me pueden decir infiel, mentiroso, basura, pero violento no, soy un hombre casado y eso es todo, he cometido un error hermano”, declaró Barraza para el reportero de Magaly.

“Yo tengo que reconocer un error, le pido perdón a las personas involucradas”, agregó el músico sobre ser infiel a su actual esposa con Andrea Muñoz.

Finalmente, José María difundió capturas de conversaciones de WhatsApp que demostrarían que Andrea Muñoz era consiente de la relación de Barraza, puesto que le mandó mensajes donde le reclama por pasar el tiempo con su esposa.

“Yo he estado hablando con ella porque me tenía amenazado, me decía que tenía que tratarla bien porque estaba embarazada. Me tiene amenazado desde que supuestamente ella se enteró que yo estaba casado”, contó.