Josetty Hurtado y su hermana Génesis visitaron el set de ‘En boca de todos’, donde hablaron de su radical cambio en el aspecto físico luego de bajar entre 20 y 30 kilos.

La hija de Andrés Hurtado, quien ahora se dedica a ser influencer en Estados Unidos, llegó a Lima luego de que muestre en redes sociales su nuevo look como “la barbie humana”.

Inclusive, al ver su antes y después, Josetty Hurtado quedó en shock, pero aseguró que no tiene vergüenza de que evidencien su pasado.

“Nunca jamás he borrado mi pasado, me parece más bien que es bueno para incentivar a las jóvenes, no todos somos fuertes, a mí no me afecta, si yo tento que poner el pecho y ser la voz de niñas que sufren de bullying, yo creo que es una evolución”, comentó en vivo.

A la misma vez, sostuvo que bajó de peso sin ayuda quirúrgica, sino solo con dieta. “Yo no califiqué para una operación a una banda gástrica, tenía 20 kilos, solo tenía que aprender a reconocer mi cuerpo, aprender qué es lo que debía de evitar y hacer mucho deporte”.