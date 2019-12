La influencer de maquillaje Josetty Hurtado no deja de sorprender a sus fans. Esta vez la hija de Andrés Hurtado se maquilló y lució como la princesa Elsa, de la cinta animada de Disney, Frozen.

Para ello, la peruana imitó el atuendo que caracteriza a este personaje mágico: un vestido celeste y una tranza larga y rubia.

En las fotografías, también aparece su hermana Génesis Hurtado: “There is no better friend than a sister...” (No hay mejor amiga que tu hermana), se lee en la descripción de la imagen.

Génesis, en cambio, luce como la hermana menor de Elsa, Anna. Los comentarios no se hicieron esperar y las hijas del conductor de televisión recibieron apoyo de sus seguidores, quienes aseguraron que se veían igual que los personajes de la película ganadora de dos Premios Óscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

