Josetty Hurtado ha sorprendido durante los últimos días al mostrar poco a poco su nueva apariencia, debido a especialistas que la han ayudado a rejuvenecer su rostro. Inclusive, sus seguidores la denominaron la “Barbie humana”.

Sin embargo, también existen detractores, quienes la han criticado por esculpir su rostro con Fillers y Newtox, un método con agujas para lograr aparentar menos edad.

“¿No te da miedo hacerte tantas cosas en el rostro?”, “se ve que no amas tu cuerpo”, “si está toda hinchada a los 32 años, cómo se verá a los 50”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la hija de Andrés Hurtado.

Respondió fuerte y claro

Ante esto, Josetty Hurtado no se quedó callada y respondió fuertemente a todo aquel que la criticó, resaltando que es libre de realizarse cualquier tratamiento que la haga feliz porque eso es lo más importante.

“Me amo demasiado. Por eso hago lo que a mí me da la gana y porque a mí me hace feliz. Por eso lo tengo todo, salud, mucho trabajo, dinero y amor de mi novio y mi bella familia. Me siento completamente feliz”, escribió la influencer.