Josetty Hurtado vuelve a causar furor en las redes sociales con su nuevo look. Esta vez, la influencer de maquillaje se vistió con brillos y tonos metálicos para parecerse a una muñeca Bratz.

La hija de Andrés Hurtado no solo apeló al maquillaje y a la ropa, también se valió de un filtro de Instagram para vivir su “fantansía”.

“Definitivamente eres una muñequita reina”; fue uno de los tantos comentarios que recibió de sus fans.

Instagram Josetty Hurtado

Sin embargo, también fue criticada por cómo se veían sus labios, por lo que muchos seguidores de Josetty creyeron que se había operado.

“No te enojes pero esos labios están muy grosudos”, “pero Dios, qué te hiciste en los labios, hasta nervios me da de verte”, fueron algunos de los mensaje que recibió la influencer, quien prefirió evitar la confrontación y asegurar que “le encanta” cómo se ve su rostro.

En otra de las fotografías, Josety respondió a un usuario que le preguntó cómo se sentía cuando era ‘gordita’ y luchaba por bajar de peso.

“Siempre me sentí bien conmigo misma. El problema es la gente enferma que te insulta. Lo que cambió es que ahora me importan tres pepinos si a alguien no le gusta algo de mí. Ahora soy fuerte, ya no me hieren, ahora yo me pongo lo que me da la gana cuando me da la gana”, fue la contundente respuesta de la hija del conductor de televisión, Andrés Hurtado.