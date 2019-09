Para nadie es un secreto el radical cambio de imagen que dio Josetty Hurtado hace unos años, en que decidió lucir una nueva apariencia.

La hija de Andrés Hurtado cambió todo su régimen alimenticio y optó por realizar ejercicios que le dieron su nueva figura.

Ahora Josetty Hurtado no es más la chica que lucía varios kilitos de más en pantallas y estas fotos lo demuestran.

En agosto del 2015, Josetty Hurtado contó que bajó, en ese entonces, 16 kilos en 7 meses.

"Empecé en un reto de 30 días. No soya, no gluten, no alcohol, no lácteos, no azúcar, no sal y como espárragos todo el día. Agradezco haber estado en un momento así porque el día de hoy tengo 27 años y puedo inspirar a otras personas", dijo en ese entonces

Antes de Josetty Hurtado

Después de Josetty Hurtado

