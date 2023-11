El popular tiktoker Josi Martínez volvió a referirse sobre la pésima relación entre él con Giacomo Bocchio en El Gran Chef Famosos.

En declaraciones para el programa de Zagaladas, el influencer señaló que la pele entre ambos llegó a cierto nivel personal que influenció en su salida del programa.

“Los jefes tomaron la decisión que era mejor reunirnos ambos, porque yo había tomado la decisión de irme del programa”, dijo.

“Yo me puse a llorar cuando ella me abrazo porque yo me sentía muy mal”, añadió.