No se duerme en sus laureles. Nos referimos a Josimar Fidel quien debido a que ya no puede realizar conciertos masivos hasta que se consiga la vacuna contra el Covid-19, ha decidido emprender un nuevo negocio y esta vez ya no está ligado a una tienda de ropa. Atrás quedó los diseños de Mickey Mouse que le trajo un dolor de cabeza por no tener la licencia del ratón más famoso del mundo.

A través de su cuenta de Instagram, el salsero mostró su nuevo emprendimiento junto a su pareja María Fernanda y un grupo de amigos que le ayudan. “Mi amorcito lindo es mil oficios. Estudió y aprendió”, escribió María Fernanda quien le dedicó un post que fue compartido por Josimar.

“Estamos súper, haciendo cosas bien cheveres, estamos emprendiendo un negocio de cuadros personalizados. Ahorita ya hice un cuadro y me quedó fenomenal. Me preguntan cuanto cuesta, pero recién pondremos la página, el encargado es ’Patagonio’ y se encargará de ver los precios. Todo el trabajo será a medida. Manden su foto y se lo cotizamos, lo hacemos tipo caricatura”, señaló.