​Josimar es ampayado con bailarina y se molesta: "todavía no hay nada seguro" │VÍDEO

El cantante de salsa, Josimar, anunció hace unos meses su separación de la mamá de su último hijo, Gianella, y con quien se casó en una majestuosa boda.

Josimar fue ampayado por las cámaras de Magaly cuando salía de una presentación y se iba a comer con la bailarina de su elenco, mientras el resto de los músicos se quedó en la movilidad.

La jovencita responde al nombre de Angie Zapata y apenas tiene 17 años, por lo que aún es menor de edad.

Sin embargo, Josimar se molestó cuando las cámaras de Magaly TV lo llamaron para preguntarle por la muchacha.

"Me jo... porque comienzan a llamar a la familia de la chica, estoy soltero, todavía no hay nada seguro", señaló en tono molesto, pues incluso amenazó al reportero así: "pobre de ti que me estés grabando".