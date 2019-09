El cantante de salsa, Josimar, anunció que tomará acciones legales contra los medios que se fueron en contra de él luego de que su aún esposa Gianella Ydoña lo quisiera denunciar por violencia física y psicológica, aunque luego ella retrocediera en su decisión.

En el “Choca Huarique” en “En Boca de Todos”, Josimar dijo que buscará justicia, pues habrían perjudicado su imagen.

“No puede ser que la gente gane dinero denigrando a las personas, eso está mal y si quieres hacer eso, debes tener las pruebas necesarias como para culpar a alguien. Si alguien culpa a alguien, entonces todos estaríamos presos”, dijo Josimar.

Asimismo, Josimar aseguró que todo lo dicho sobre él tras su separación y tras ser vinculado con su bailarina y ahora con una nuevo jovencita, no le afecte, más sí siempre piensa en sus hijos.

“La gente habla porque quiere hablar, nadie puede taparle la boca a nadie. De la madre de mis hijos pueden hablar pero nunca saldrá nada feo de mi boca para ellas. Respeto a mis hijos y a ellas. La verdad siempre te va hacer libre, por eso no me afectó, solo me afectaba por mis hijos”.

Habla del pasado

Por otro lado, Josimar recordó la vez en que grabó el videoclio de “La Protagonista”. “Fue algo lindo en su momento, fue una época bonita. De mí salió eso, el de darle una sorpresa que era darle un videoclip”.