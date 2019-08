El programa ‘Válgame Dios’ reveló que la bailarina de Josimar, A.Z., ya no aparece en los escenarios acompañando al salsero.

A raíz del escándalo ocasionado por las declaraciones de Gianella Ydoña, la esposa de Josimar, la bailarina no estaría participando de los conciertos del salsero.

Esta vez, durante el concierto de Josimar en Trujillo, se pudo ver a la bailarina Gabriela Moura y no a A.Z.

Esta bailarina aseguró no saber por qué la bailarina ya no viaja con ‘Josimar y su Yambú’: “Yo no opino nada, yo no soy, estoy tranquila haciendo mi trabajo, no sé nada del tema, no comento nada del tema”.

“Sí claro (la conoce), era mi compañera de trabajo, pero no sé nada del tema”, agregó la joven.