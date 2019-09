El salsero Josimar confirmó que tiene una relación sentimental con la joven María Fe Saldaña, con quien ha sido captado en los últimos días.

En declaraciones para el programa ‘En boca de todos’, el ‘rey de la salsa perucha’ contó que está viviendo un buen momento con la joven de 20 años.

“Estoy tranquilo, estoy super feliz. Estoy pasando por una etapa fuera de los problemas, estoy en una etapa bonita de mi vida y como está bien lindo todo, quiero mantenerlo ahí y no quiero hablar mucho”, señaló Josimar.

Asimismo, el salsero aseguró que nunca escondió su relación con María Fe Saldaña: “Yo no me he escondido para nada, yo sigo haciendo mi vida igual, soy un ser humano igual que todos. Tenemos derecho de ser feliz, simplemente que ser personajes públicos no es un delito, es algo lindo que nos dio Dios, pero tenemos que hacer una vida normal como todas las personas”.

“Recién está empezando esto, esperemos que fluya y que se dé todo lo mejor con la bendición de Dios”, añadió Josimar.

Cuando fue consultado sobre la edad de María Fe Saldaña, Josimar indicó que no le preocupa. “Yo creo que para el amor no hay edad, pero siempre con respeto y cautela”, precisó.