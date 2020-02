Josimar rompió su silencio tras el informe de Magaly Medina sobre su estado de salud. Según el cantante, la operación que se hizo hace un año fue lo mejor que le pasó.

“La cirugía que me realicé fue la mejor decisión de mi vida. Me cambió la vida por completo y para bien de mi salud y la de mi familia y la de usted mis seguidores, ya saben algunos lo que me hice pero lo digo otra vez para que sepan yo me hice la manga gástrica”, escribió Josimar en su cuenta de Instagram.

Y es que durante el programa “Magaly TV La firme”, Magaly Medina cuestionó la rápida pérdida de peso de Josimar y afirmó que estaba “muy flaco”.

Foto: Instagram Josimar

Sin embargo, Josimar pidió a sus seguidores que "no se dejen engañar”. “Los quiero salsa perucha es lo que ahí y ya pues, suéltame”, señaló.

“Te voy a responder por aquí porque no pienso hablarle a ninguna de tus cámaras, ya me cansé que sigas engañando al público que me sigue, que si estoy gordo que (ay, que gordo está Josimar) Ahora que si estoy flaco (que flaco que está) No entiendo qué operación se ha hecho", agregó en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram Josimar

El artista también comentó que está bien de salud y ya no padece los problemas que tenía antes a raíz de su obesidad: “Gracias a mi Dios estoy totalmente sano, sano, sano, sin colesterol, sin triglicéridos, no tengo hígado graso, ya no tengo la famosa pre Diabetes, tengo todas mis vitaminas completas, tengo el 100% de energía, todo el día a cuando estaba gordito, me siento super sano, estoy en mi peso ideal, para que sepas mido 1.71 y peso 71 kilogramos”.

Asimismo, Josimar lanzó una advertencia a Magaly Medina: "Deja de estar dando información falsa acerca de mi salud que vas a seguir metiendo en problemas y no se dejen engañar por ti y por tus ganas de hacer rating con mala información, hago esto para que mis seguidores sepan mi estado de salud, totalmente sano, hay Josimar para rato”.

Foto: Instagram Josimar

