El salsero Josimar se mostró nostálgico al estar a casi dos meses de aislamiento social obligatorio por la pandemia a causa del coronavirus o Covid-19.

El salsero Josimar recordó sus inicios en el mundo de la salsa y cómo su vida a cambiado gracias a la fuerza que les da sus hijos, con quienes no puede estar cerca por la pandemia.

“En todos los cumpleaños de mi vida ustedes siempre son y serán el mejor regalo que Dios y la vida me han dado.Desde que fui padre por primera vez a los 18 años y me moría del miedo por no poder ofrecerle todo lo q se merecía mi Jonely. Sabía que Dios me había regalado un motor para luchar en la vida”, escribió.

Seguidamente, Josimar contó las primeras carencias que tuvo en su carrera musical. “Mi bendición, no saben cuanto soñaba mientras me prestaba zapatos para ir a cantar en saco y corbata. Solo soñaba con algún día poder llegar lejos por mi familia. Llegaron Joaquín y Jostin cuando el trabajo ya estaba dando sus frutos y, solo ustedes saben cuanto he luchado por tenerlos juntos”.

Actualmente, el coronavirus tiene a Josimar distancia con su familia, sin embargo eso no lo amilana. “Hoy esta pandemia todavía nos separa. Pero el primer mes de cuarentena me dio la oportunidad de tenerlos las 24 horas del día , sin tener que viajar, ni trabajar, solo para ustedes y pude disfrutar de la verdadera bendición de mi vida: mis hijos”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yiddá Eslava reveló contó cuántos meses tiene de gestación

Yiddá Eslava reveló contó cuántos meses tiene de gestación - OJO

TE PUEDE INTERESAR