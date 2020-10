Josimar Fidel fue el invitado del programa “Mujeres al mando” para hacer algunas confesiones de su vida, sin embargo jamás imaginó que iba a meter la pata cuando le preguntaron si María Fe Saldaña, su pareja era “la protagonista”. Ante ello, el cantante la minimizó por completo al punto que dijo que era su compañera.

“La protagonista es mi mamá, mi hija, ellas son lo más importante de mi vida. Mi mamá es el motor de mi vida gracias a ella estoy acá. Siempre está pendiente de mi. La mamá es la mamá. María Fe es mi compañera de vida. Ella me ayuda a trabajar cuando estoy haciendo los cuadros. Me ayuda a pintar los cuadros. a dibujar a cortar la madera. Debo darle gracias a Diosito porque me está dando lo que tanto (tiempo buscaba)”, señaló.

De otro lado, Josimar, se refirió a Vanessa Terkes y despejar las dudas de si la actriz era su amor platónico. “Eso lo dije en broma en una entrevista que ella me hizo. Yo veía su novela cuando salía del colegio”, indicó.