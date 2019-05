​Josimar habla de su separación ya piensa en reconciliación con la "protagonista"

El cantante y representante de la salsa perucha, Josimar, finalmente habló tras el anuncio que hizo, a principios de mes, sobre la separación de su esposa Gianella Ydoña, más conocida como "la protagonista".

Josimar señaló que la relación no funcionó pero que ambos son muy buenos amigos y todo por el bien de su niño, que está próximo a cumplir su primer añito.

"Somos buenos padres. La relación no funcionó, pero la amistad queda. Nosotros nos hemos separado en enero, pero nos quedamos callados un tiempo por respeto a nuestra familia. De eso hace tres meses, la tormenta ya pasó y lo que se quiere es estar bien por el bebé", contó Josimar al programa En boca de todos.

La reconciliación de Josimar y Gianella Ydoña

El mismo salsero también habló de una posible reconciliación con Gianella Ydoña, pero aclaró que esto no sería de inmediato.

“No puedo decir que sí o no (vamos a regresar). Ella es una buena mujer, vamos a ver qué pasa más adelante. Por ahora estoy tranquilo y ella también. No puedo decir que se fue el amor, porque de la noche a la mañana no se va el amor, así como el cariño y el respeto”, puntualizó.

