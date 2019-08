Josimar aclaró su situación sentimental en una entrevista para 'América Espectáculos' luego del 'ampay' con una bailarina de nombre Angie Zapata, quien es parte del staff de su orquesta.

El salsero aseguró que se incomodó al escuchar las declaraciones de su aún esposa, de quien está separado hace algunos meses.

"Me incomodó porque no es lo real. Me quieren hacer ver como una persona que no soy. Gracias a Dios, las personas que me siguen, me conocen y saben que no soy esa clase de persona. A veces no piensan que tengo una niña de 13 años que puede ver esas cosas y le puede ocasionar algún daño en el colegio o en cualquier lado", declaró Josimar.

Además, agregó que si tendría una relación con la bailarina, no tendría por qué ocultarlo. Inclusive, el salsero lo daría a conocer a todo el público, así como lo hizo cuando terminó con su aún esposa, Gianella Ydoña.

"Estoy tranquilo. El día que yo tenga algo con alguien, lo voy a confirmar porque se pueden especular miles de cosas. El día que tenga una relación, yo mismo voy a salir a la prensa, así como dije sobre el término de mi relación con mi esposa. Para mí es blanco o negro, sostuvo.

Sobre la bailarina, Josimar aseguró que la única relación que los une es el trabajo: “Tengo amistad con todos mis trabajadores. Ella bailaba eventualmente porque todavía no cumple la mayoría de edad, pero es parte del staff del show. Siempre con el permiso de sus padres”, sentenció.