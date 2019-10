Josimar inauguró una tienda en Gamarra a pocos metros del local de su expareja Gianella Ydoña.

Cuando las cámaras del programa “Magaly TV La firme" lo abordaron, el salsero se mostró fastidiado. Y es que el reportero deslizó que era demasiada coincidencia que las tiendas estén tan cerca.

“Yo no sé, esta es la tienda de mi mamá y de mi hermana”, aseguró Josimar.

Muy enojado, el salsero pidió que no le pregunten nada sobre su vida personal: “Voy a responder todas las preguntas sobre mi tienda, pero si me preguntas sobre otras cosas no te voy a responder. Respétame”.