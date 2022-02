La expareja de Josimar Fidel, María Fe Saldaña, sorprendió a propios y extraños al mostrar cómo luce su figura semanas después de dar a luz a su hija Jeilani.

A través de Instagram Stories, María Fe Saldaña contó que se viene realizando exámenes como radiofrecuencia y carboxiterapia para mejorar su abdomen luego del embarazo.

“Les quiero contar que estoy realizándome unos masajitos mágicos”, dijo María Fe Saldaña.

“Me voy a realizar radiofrecuencia y carboxiterapia que me van a ayudar a moldear, a contornear y a estimular el colágeno para eliminar la flacidez. Estos masajitos, la verdad, a mí no me dolieron nada, conversé en casi todos los masajes, las chicas son súper buena gente”, comentó la ex de Josimar Fidel.

Gianella Ydoña lamenta situación de María Fe

En diálogo con el programa “Magaly TV La firme”, Gianella Ydoña reveló que Josimar le propuso tener otro hijo cuando ambos estaban en Estados Unidos y él seguía con María Fe Saldaña.

“Me decía: ‘vamos a hacer otra vida acá, vamos a hacer otro bebé’. (…) Cuando yo estuve allá, ellos estaban de novios. Ellos hacían videollamadas. Ella hablaba con Josimar, con el bebe también”, comentó.

La ‘protagonista’ también lamentó la situación de María Fe Saldaña: “Josimar me ha dicho que ha sido buena chica, soy mujer y la entiendo, me conmueve un poco su situación porque no me hubiese gustado pasar por eso, gracias a Dios que yo pasé un buen embarazo, un buen parto”.

