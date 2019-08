El salsero Josimar reveló en el dominical “Día D” un video que podría perjudicarlo, pero según él lo hace cansado de los chantajes de su aún esposa Gianella Ydoña.

La grabación fue hecha por la propia “Protagonista” y en ella se le escucha llorando y temiendo de que Josimar le haga algo más que supuestamente agredirla físicamente. Sin embarga el salsero negó haberla tocado y contó cómo ocurrieron los hechos.

Según la versión de Josimar, el hecho sucedió luego de una gira por Europa, en un intento de retomar su matrimonio. Ellos y sus amigos habían ido a un club de playa, pero cansado, el salsero se había retirado a descansar. Posteriormente, el administrador se había quejado por la bulla que hacía Gianella Ydoña y sus amigos.

Al ser echados del lugar y al ver a Gianella Ydoña en un estado irreconocible, Josimar dice haber agarrado a su bebé, pero ella lo habría atacado con aceite caliente. “Me cae todo el aceite en la espalda. Yo estaba con mi hijo. He visto que la olla venía y todo me cayó en la espalda, era aceite caliente. Ella me quería seguir tirando la olla. Mi compadre vino y agarró al bebé. Yo solo le agarré de las manos, no le agredí. Yo tengo testigos”, contó.

En el video, a Gianella Ydoña se le escucha decir: “Te estoy diciendo que te vayas, no quiero un abusivo en mi delante. Anda vete”. Luego le habría dicho que lo mostraría a la prensa.

Josimar mostró este video en “Día D” , pues asegura estar cansado del chantaje de su aún esposa por dinero. Agregó que días después de grabar las imágenes, Gianella Ydoña le habría mandado fotos de ella con lesiones, pero niega habérselas propinado él. “No sé cómo se las habrá hecho, pero no fui yo”, aseguró.