Josimar reveló vídeos comprometedores de Gianella Ydoña, donde se observa a un sujeto saliendo del departamento de "la protagonista", sin polo y ensangrentado, siendo sacado por los administradores del eficio, donde vive la joven con el hijo del salsero.

“¿Qué puedo pensar? Mi hijo está corriendo peligro, cómo van a sacar a una persona llena de sangre, y el administrador del edificio me hizo llegar estos vídeos. Le pago el departamento a mi hijo y que entre una persona así. Yo le pago el departamento a mi hijo para que esté cómodo y para eso trabajo, pero no sé con quién está mi hijo”, dijo el cantante para Día D.

Josimar sostuvo que no sabe lo que está pasando con Gianella Ydoña, pero desea ayudarla por el bienestar de su hijo. La joven no se ha pronunciardo al respecto, pero días anteriores aseguró que no es adicta a las drogas.