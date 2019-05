Josimar niega realizar "covers", sino su propia versión sobre una canción

Josimar Fidel está cansado de las críticas por la autoría de sus canciones. Por lo que aseguró que él realizaba versiones de temas musicales, más no covers.

"Lo que yo hago no es cover, lo que yo hago es versión. Yo cojo temas de compositores peruanos, argentinos, y lo que le hago es una versión a salsa", señaló en una entrevista a Trome.

"Cover sería que yo cante, por ejemplo, Ojitos chinos con los mismos arreglos, los mismos pregones como El Gran Combo, eso es un cover", agregó.

Del mismo modo, criticó que muchos critiquen su trabajo ahora. "En YouTube siempre comentarios destructivos y la mayor parte son peruanos, de nuestros compatriotas. En otros países me dicen felicitaciones, pero un grupo reducido nos hacen estas cosas", señaló.

Finalmente, afirmó que no tiene alguna especie de rivalidad con algún cantante peruano. "Yo no tengo rivalidad con nadie y las personas que conozco como Daniela Darcourt, César Vega, Los Barraza, etc. somos amigos todos y no tengo rivalidad con nadie", comentó.

HAY MÁS...